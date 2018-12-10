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''Просто Донецк какой-то'': беспредел во Франции вызвал гнев в сети

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В сети возмутились фактами мародерства во время массовых акций "желтых желетов" в Париже.

Обсуждение вызвало видео Рустема Адагамова в Facebook. На записи видно, как полтора десятка мародеров под прикрытием протестов грабят магазин Apple Store.

Такое поведение французов вызвало негативную реакцию в сети. Многие пользователи начали сравнивать парижские беспорядки с ситуацией в Украине.

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"Доведенные до отчаяния шахтеры Парижа", — иронично пишет Сергей Боженко.

''Просто Донецк какой-то'': беспредел во Франции вызвал гнев в сети

"Прям Донецк какой-то", — пишет пользователь Giorgi Cyxymu Jakhaia .

''Просто Донецк какой-то'': беспредел во Франции вызвал гнев в сети
''Просто Донецк какой-то'': беспредел во Франции вызвал гнев в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер обвинил в организации протестов лидера французской правопопулистской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, заявив, что именно ее призывы повлияли на мятежников. Как известно, она является ярой сторонницей президента РФ Владимира Путина.

Как сообщили в СБУ, радикалы, кураторами которых являются сотрудники ФСБ и ГРУ России, прибегают к организации беспорядков во Франции. Об этом рассказал председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Позже стало известно, что французские власти проверяют информацию о том, что Россия может быть причастна к массовым протестным акциям и беспорядкам на фоне демонстраций "желтых жилетов".

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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Во Франции, в отличии от нацистского киева, нет устремлений факельные шествия по улицам маршировать.
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Гаврохин Кузьма
Гаврохин Кузьма
Про "не ограблен ни один магазин" посмеялся.
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Пигин Макс
Пигин Макс
А при чём тут Донецк? Это на Украине "патриоты" во время переворота отжимали бизнес и грабили магазины.
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