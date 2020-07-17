Это просто бомба! НАБУ прямо в эти минуты предъявило подозрение главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суд Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

Это просто беспрецедентно.

Они не будут задержаны на месте, поскольку являются спецсубъектами, но такое решение может принять Антикоррупционный суд. Сейчас в Окружном админсуде и в судебной администрации идут обыски.

Им вменяется создание преступной организации и захват власти. Подозрения построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019-м году на пресс-конференции. Там на записях Вовк обсуждает как он собирается давить с помощь судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

НАБУ сносит руководство окружного административного суда, который является ключевым звеном для давления на государственную власть, отмену и приостановку кадровых решений.

ОАСК давно превратился под руководством Вовка в биржу. Так что действия НАБУ в данном случае заслуживают максимальной поддержки.

Любопытно, что поскольку Специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий сейчас в отпуске, подозрение подписал замгенпрокурора Андрей Любович.

Посмотрим, посмеет ли Антикоррупционный суд нанести удар по своим коллегам - в том числе по непотопляемому Вовку, очень-очень богатому человеку. Это весьма знаковое политическое событие, будем внимательно следить за развитием этой ситуации.