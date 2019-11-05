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5 ноября • обновлено в 11:32
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"Проституток не заказывал": "слуга народа" рассказал, как поплатился за "отставку" Рябошапки

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Народный депутат из "Слуги народа" Антон Поляков заявил, что его намерены исключить из фракции за сбор подписей против Генпрокурора Руслана Рябошапки.

В своем телеграмм-канале он сообщил, что 11 ноября в Киеве пройдет собрание депутатов "СН".

"Пару недель назад меня хотели удалить из фракции. Только проблема была в том, что я под куполом в телефоне никого не послал, проституток не заказывал и с Рябошапкой не переписывался, а наоборот начал подписи против него собирать. А кому-то это не нравится. Кому-то больше нравится, когда Рябошапка со Стерненко вместе ходят на конференцию Transparency International Ukraine, посвященную борьбе с коррупцией", – отметил парламентарий.

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Поляков добавил, что на собрании также будут обсуждать скандалы, которые произошли с фракцией в Верховной Раде.

"Круто когда вас слышат...то, что для этого нам надо инициировать собрание 130 народных депутатов Украины это не главное.. То, что эти депутаты прошли в парламент путем прямого волеизъявления людей, которые видели нас вживую, а не партийные списки, это тоже не так важно. Только после всего этого, с нами, 11 ноября, на особо "большой" фракции, будут обсуждать "классические хиты "соцеконом", "партстроительство" ну и, конечно, обсуждения свежих и не очень скандалов во фракции", – рассказал он.

"Проституток не заказывал": "слуга народа" рассказал, как поплатился за "отставку" Рябошапки

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты начали сбор подписей под коллективной инициативой о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

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Персоны
Руслан Рябошапка Антон Поляков
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины Офис генерального прокурора Украины
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