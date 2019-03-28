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"Проср*ли родные города": Цимбалюк разгромил украинских гастролеров Путина

5.6тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко поехал на поклон к властям России, делая вид, что она совершенно непричастна к войне на Донбассе.

Более того, его совершенно не смущает тот факт, что он без проблем может поехать в Москву, но не может посетить свою родную, разрушенную войной Горловку. На этот нюанс обратил внимание украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

"Товарищ Юрий Бойко приехал в Москву договариваться за газ и экономику. Он делает вид, что ничего не происходит, нет войны. Но знаете, этот товарищ врет, лукавит, потворствует агрессору. Дело в том, что он пока еще может приехать в Москву, но не может в свой родной город — Горловку", — поясняет он.

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"То есть, этот адепт мира и восстановления отношений, связей с Россией не может поехать в свой родной город, но приезжает в Москву, поджав хвост. И это какая-то странная особенность этой политической элиты из Донецка. Они проср*ли свои родные города и так и ничего и не осознали", — возмущенно добавил Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист заявил, что единственное, за чем Медведчук и Бойко могли ездить в Москву, так это для обсуждения условий капитуляции Украины перед агрессором. Он обвинил их в попытке приоткрыть дверь для вторжения "орков".

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Персоны
Роман ЦимбалюкЮрий Бойко
Место
Украина
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Просрали Крым и Донбасс ,как раз хозяева этого скота-цимбалюка
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0
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Россия и Украина не находятся в состоянии войны, дипотношения не разорваны, продолжают действовать двусторонние договоры и наращиваются объемы торговли, ваши вопли про агрессию и оккупацию юридической силы не имеют
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1
0
Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Звон Владимир, ты туповат или подслеповат?На всякий случай пишу большими буквами:Россия и Украина НЕ НАХОДЯТСЯ В СОСТОЯНИИ ВОЙНЫ, остальное лирика
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Звон Владимир
Звон Владимир
Поросёнков Петя, "Я из лесу вышел был сильный мороз" читал когда то, может быть. Вот то же самое и с тобой. Глаза раскрой и уши прочисть. Может чего и поймешь
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0
1
Felix Maria
Felix Maria
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