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4 декабря • обновлено в 23:32
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Просил советов на переговорах с Путиным: Зеленский встретился с Онуфрием и Епифанием

1.7т
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Президент Владимир Зеленский накануне нормандского саммита встретился с представителями церквей и религиозных организаций Украины.

Как сказано в сообщении пресс-службы главы государства, Зеленский призвал поддержать мирные инициативы, отметив, что впервые за три года была разблокирована возможность продолжить переговоры с РФ, Германией и Францией.

"Мы разные, у нас разные конфессии, церкви, мечети, синагоги и тому подобное. И это нормально, потому что у нас большая, очень красивая, иногда с трудностями, но наша любимая страна. Верю в вас", – отметил он.

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Зеленский встретился с религиозными лидерами

Зеленский встретился с религиозными лидерами

president.gov.ua

Он подчеркнул, что ему важно услышать советы: "Тогда буду чувствовать, что все мы вместе".

Представители церквей и религиозных организаций отметили, что молятся за мир в Украине, и пожелали президенту силы и терпения на переговорах во Франции.

Зеленский встретился с религиозными лидерами

Зеленский встретился с религиозными лидерами

president.gov.ua

Митрополит Онуфрий выразил благодарность Зеленскому за то, что он "начал эту миссию миротворчества", отметив, что "жизнь человека самое дорогое, что есть в мире".

Глава ПЦУ Епифаний указал, что инициативы власти украинцы "иногда не понимают, им надо больше доносить информацию", добавив, что "церкви имеют большой потенциал, который нужно использовать в мирных инициативах".

Зеленский встретился с религиозными лидерами

Зеленский встретился с религиозными лидерами

president.gov.ua

Зеленский встретился с религиозными лидерами

Зеленский встретился с религиозными лидерами

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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Персоны
Митрополит Епифаний Митрополит Онуфрий Владимир Зеленский
Место
Украина
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с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
совет такой...мажь дупу вазелином Зеленский
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