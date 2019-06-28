"Просил дважды": стало известно о публичной просьбе Трампа к Путину

Президент США Дональд Трамп на открытой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным дважды публично просил его не вмешиваться в американские выборы.

Это произошло на полях саммита G20, который 28 июня стартовал в Японии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Так, журналисты спросили у Трампа, скажет ли он президенту РФ о недопустимости вмешательства в выборы, которые пройдут в 2020 году – американский лидер ответил утвердительно.

Владимир Путин и Дональд Трамп на G20 Telegram-канал "Раньше всех"

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Владимир Путин и Дональд Трамп

Кроме того, после этого он повернулся к Путину, и с улыбкой дважды попросил не делать этого.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Дональд Трамп прилетел в Осаку утром 27 июня. Он заявил журналистам, что нацелен на "хороший разговор" с Путиным.

Путин и Трамп коротко побеседовали перед началом саммита G20. Американский лидер похлопал российского коллегу по плечу.

В Белом доме заявили, что Трамп и Путин обсудили темы Украины, Ирана, Сирии, Венесуэлы, заявил Белый дом.

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