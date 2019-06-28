"Просил дважды": стало известно о публичной просьбе Трампа к Путину

Президент США Дональд Трамп на открытой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным дважды публично просил его не вмешиваться в американские выборы.
Это произошло на полях саммита G20, который 28 июня стартовал в Японии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
Так, журналисты спросили у Трампа, скажет ли он президенту РФ о недопустимости вмешательства в выборы, которые пройдут в 2020 году – американский лидер ответил утвердительно.
Владимир Путин и Дональд Трамп на G20
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Владимир Путин и Дональд Трамп
Кроме того, после этого он повернулся к Путину, и с улыбкой дважды попросил не делать этого.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Дональд Трамп прилетел в Осаку утром 27 июня. Он заявил журналистам, что нацелен на "хороший разговор" с Путиным.
Путин и Трамп коротко побеседовали перед началом саммита G20. Американский лидер похлопал российского коллегу по плечу.
В Белом доме заявили, что Трамп и Путин обсудили темы Украины, Ирана, Сирии, Венесуэлы, заявил Белый дом.
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