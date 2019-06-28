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"Просил дважды": стало известно о публичной просьбе Трампа к Путину

1.7тЧитать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп на открытой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным дважды публично просил его не вмешиваться в американские выборы.

Это произошло на полях саммита G20, который 28 июня стартовал в Японии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Так, журналисты спросили у Трампа, скажет ли он президенту РФ о недопустимости вмешательства в выборы, которые пройдут в 2020 году – американский лидер ответил утвердительно.

Владимир Путин и Дональд Трамп на G20

Владимир Путин и Дональд Трамп на G20

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Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп

Кроме того, после этого он повернулся к Путину, и с улыбкой дважды попросил не делать этого.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Саммит G20 в Японии
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
ЯпонияОсака
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Чан Джеки
Чан Джеки
трамп ето гнида американская-вонючка.
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ефимов владимир
ефимов владимир
Пусть трамп челобитную Царю пишет.
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Serov Oleg
Serov Oleg
ВВП обещал подумать
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