"Прошлая работа": в СНБО рассказали о связи Коломойского с Зеленским

Олигарх Игорь Коломойский не имеет непосредственного влияния на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

"Я в своей работе такого влияния не вижу. Есть люди, которые ассоциируются с Коломойским по прошлой работе, кто-то по другим связям. Они есть и в списке (партии "Слуга народа" – Ред.) ... Но я непосредственного влияния Коломойского на Зеленского не вижу", – отметил он.

Также Данилюк прокомментировал возможное влияние Коломойского на главу Офиса президента Андрея Богдана.

"Во-первых, он уже не адвокат Коломойского. Сейчас он проводит самостоятельную политику. Если бы он этого не делал, я думаю, что президент Зеленский просто бы эту ситуацию исправил", – пояснил секретарь СНБО.

Зеленский и Коломойский

Как сообщал OBOZREVATEL, между партией "Відродження", которую считают подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому, и командой президента Украины Владимира Зеленского нарастает конфликт. Он связан с отсутствием компромисса в вопросе раздела сфер влияния на мажоритарных округах.

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