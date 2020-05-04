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4 мая • обновлено в 22:34
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"Прощупывают" кандидатов: стало известно, как у Зеленского готовятся к новым выборам

3.2т
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Местные выборы в Украине будут проведены по плану, в октябре 2020 года.

Об этом OBOZREVATEL рассказали собственные источники в Офисе президента.

Команда Владимира Зеленского во всех регионах создает штабы "Слуги народа", где "прощупывают" потенциал разных кандидатов на кресла мэров, меряют рейтинги. В первую очередь речь идет о "ключевых", самых крупных городах Украины.

Несмотря на то, что официально избирательная кампания будет стартовать ближе к осени, в Зе-команде готовятся вскоре запускать неформальный предвыборный процесс.

Владимир Зеленский и "слуги народа"

Владимир Зеленский и "слуги народа"

скриншот

Как писал OBOZREVATEL, согласно свежим соцопросам, если бы выборы президента стартовали в ближайшие дни, то за Владимира Зеленского проголосовали бы более 45% украинцев. Его партию "Слуга народа" поддержали бы более 41% избирателей.

В начале апреля положительно к Зеленскому относились 44% респондентов. При этом немного выросло количество недовольных президентом украинцев: 25% в апреле против 21% в марте.

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Читайте все новости по теме "Местные выборы в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Местные выборы в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Офис президента
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