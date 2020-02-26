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26 февраля • обновлено в 16:47
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Матвей Ганапольский
Матвей Ганапольский
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Прощальный привет Суркову от Зеленского

16.3т

Наибольший шквал критики, который идёт в адрес Зеленского — это лежащее на поверхности и видимое всем украинцам изменение риторики в адрес России.

С какого-то времени Зеленский перестал называть войну на Донбассе агрессией России, а Путина агрессором и преступником. На то могут быть две причины. Первая — это понимание, что Путин чувствителен к подобным словам, и если ты хочешь, к примеру, обменять пленных и заложников, то не раздражай противную сторону. Видимо, Зеленский тут отстраивался от Порошенко. Второй вариант — его прямо об этом попросили переговорщики из России. Есть, конечно, и третий вариант — Зеленский действительно не считает Путина и Россию агрессорами, а война на Донбассе для него война гражданская. Но, при всём моём скептическом отношении к Зеленскому, я такое могу представить только в страшном сне, не верю я в это.

Новости
Интервью Суркова – последнее слово загнанной лошади

Однако, с какого-то времени стала заметна миграция Зеленского от мирных заявлений типа "нужно только перестать стрелять" к поступкам, собственно, президента независимого государства. Вспомним, хотя бы, отказ Зеленского подписать согласованный заранее! какой-то таинственный меморандум (кстати, его содержание до сих пор остаётся тайной) на Нормандской встрече с Путиным. Говорят, что злой Сурков топал ногами, бросался листами согласованных бумаг и кричал, что Зеленский всех кинул. Но выходит так, что Зеленский кинул преимущественно Суркова, что, без сомнения, и стало важной точкой в его увольнении — Путин не любит неподготовленных вопросов и когда его выставляют дураком.

Уж не знаю, читал ли Зеленский последнее интервью Суркова, но сегодняшним поступком он поставил точку в еще одной фигуре умолчания — не упоминать Крым. Но именно сегодня Президент Владимир Зеленский подписал указ о Дне сопротивления оккупации Крыма, который будут отмечать 26 февраля.

Новости
Ответ Суркову: это России не существует, какой-то суповой набор

Это еще один прощальный привет Суркову с его патологическим восприятием Украины, как простого объекта его политтехнологических экспериментов.

Вроде бы, это просто "красный день календаря", но, на деле, это не так. Точно так же, как внесённые Порошенко изменения в Конституцию, указывающие путь Украины в Европу и НАТО, принятый Зеленским День сопротивления оккупации Крыма уже данность, и любая другая даже промосковская власть не сможет отменить этот День, ибо нарвётся на Майдан. Рукописи не горят, как известно. Но этот День будет не просто на бумаге — власти нужно будет каждый год рапортовать, что сделано, чтобы Крым вернулся. А эти действия будет портить настроение российскому самодержцу.

Но что делать, заявить "Крым наш!" — это одно.

А заставить ограбленного согласиться с вором — это совсем другое.

Сегодня, думаю, госпропагандоны, завопят, что Зеленский подражает Порошенко.

Что ж, совсем неплохой объект для подражания.

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Автор
Матвей Ганапольский Матвей Ганапольский
Персоны
Владимир Путин Владислав Сурков Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Эхо Москвы
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Гoвно польское и тyпое.
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Mega Death
Mega Death
Указ о Дне сопротивления оккупации Крыма,))))) Xoxлы в этот день будут отмечать , как они с полными шароварами из Крыма убегали? Наверное , факельное шествие обязательно будет и кастрюли для большего патриотизма на голову наденут)))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=zf38PHylv3s-видео как парoшенко дуpит xoxлов...
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