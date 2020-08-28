Прощай МВФ та допомога від ЄС?

Владимир Компаниец Политика 19:09, 28.08.2020

Прощай МВФ та допомога від ЄС?

Конституційний суд признав неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника на посаду голови НАБУ.

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P.s. Іншим рішенням КС сьогодні скасував обмеження по зарплаті для чиновників в розмірі 47230 грн.

Суд визнав неконституційним указ Порошенка.
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