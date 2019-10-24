"Прорыва не будет!" Украину предупредили об уловке с "формулой Штайнмайера"

Прорыва в нормандском формате не предвидится, так как "формула Штайнмайера" по Донбассу это лишь псевдо-прогресс.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказала эксперт фонда Stiftung Wissenschaftund Politik при Немецком институте по международным вопросам и безопасности в Берлине, доктор политических наук Университета Мангейма Съюзан Стюарт. Она отметила, что сейчас речь идет не только об Украине и России, но и о европейской безопасности, ценности, целостности и суверенитете территорий и государств Европы.

"Определенного прорыва можно достичь на мини-саммите на высоком уровне, где будет сделана серьезная работа для достижения договоренностей по вопросам, упомянутым ранее. Перед саммитом в нормандском формате Германия и Франция должны решить, что они могут принять. Основная опасность заключается в том, что Зеленский пойдет на определенные уступки России, возможно, наивно веря, что Кремль больше готов пойти на компромисс, чем это есть на самом деле. Эти уступки также могут иметь влияние на Германию, Францию и ЕС в целом", – пояснила она.

Стюарт отметила, что в Евросоюзе стоят на стороне Украины, но может случиться так, что сторонники возвращения к нормальной ситуации с Россией могут в какой-то момент преобладать.

"Есть определенные деятели, которые хотят это сделать. Но есть также деятели, которые видят сложность ситуации и понимают, что сделка может пересекать принципы, на которых стоит ЕС. В ЕС идет борьба двух сторон, и пока мы имеем санкции против России и поддержку для Украины. В ходе нормандского формата мы также придерживаемся этих принципов, но это не значит, что европейцы всегда будут преданы им", – рассказала она.

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При этом эксперт добавила, что "формула Штайнмайера" не означает капитуляцию Украины.

"Я не думаю, что это капитуляция. Она ничего не меняет. Она просто вызывает еще больше новых вопросов по урегулированию конфликта", – подытожила Стюарт.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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