Прорыв на минских переговорах дался трудно, России доверять нельзя, – представитель ТКГ от Украины

На Донбассе с полуночи понедельника, 27 июля, должен наступить режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ).

Как долго продержится тишина и почему переговоры назвали "прорывом" в Офисе президента, рассказал OBOZREVATEL представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Андрей Костин ("Слуга народа").

– Что именно с 27 июля запретят на востоке Украины? Какими будут санкции за применение оружия, как будет контролироваться соблюдение договоренностей, учитывая, что Россия и ее террористы неоднократно нарушали все предыдущие, в частности, и в течение последней недели.

– Собственно, представитель нынешнего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау уже перечислила эти мероприятия:

запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов сторон; на применение огня, включая снайперского;

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, прежде всего, на объектах гражданской инфраструктуры: в школах, детских садах, больницах и помещениях, открытых для общественности;

эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который передает всем ее участникам;

создание координационного механизма по реагированию на нарушения при содействии СЦКК в нынешнем составе.

Отдельно хочу отметить, что Украина в очередной раз подтвердила полную готовность по соблюдению достигнутых на декабрьском саммите в Париже на уровне лидеров стран-участниц Нормандского формата Минских договоренностей и приверженность к их выполнению.

– Как, в целом, удалось договориться о режиме тишины?

– Трудно. Но этот прорыв является следствием эффективной работы украинской делегации с нашими международными партнерами в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран-участниц Нормандского формата. Также благодаря поддержке ОБСЕ в ТКГ.

К тому же, СММ ОБСЕ будет способствовать и оказывать поддержку сторонам в выполнении этих мероприятий.

– Почему в Офисе президента эту договоренность называют "прорывом"? Неужели до сих пор у нас не было подобных решений?

– Да, это действительно прорыв, ведь по сути переговоры возобновились лишь в 2019 году. И, собственно, с 2016 года они находились в режиме стагнации. Мы вернулись к нашей принципиальной позиции, которую столько лет пытались нивелировать переговорщики от РФ – вопросы безопасности являются первоочередными!

Режим соблюдения перемирия в случае, если он не будет сорван другой стороной, является базовой предпосылкой в реализации Минских соглашений, и открывает путь к выполнению других положений "Минска".

Не забывайте, что полное прекращение огня является базовой предпосылкой политического урегулирования, ведь выборы на временно оккупированных территориях Украины, возможны только:

– после всеобъемлющей деэскалации;

– после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований;

– восстановления контроля со стороны правительства Украины российско-украинской границы;

– выборы должны происходить исключительно согласно законодательству Украины и с соблюдением Копенгагенских стандартов.

– Как считаете, сколько времени на этот раз просуществует режим тишины?

– Конечно, мы надеемся, что РФ и подконтрольные ей вооруженные формирования на территории ОРДЛО придерживаться всех определенных мероприятий. По крайней мере, РФ согласилась с этим на заседании ТКГ. Однако, мы понимаем, что причин для доверия стране, которая уже седьмой год подряд оказывает вооруженную агрессию против нашей страны, совершившая попытку незаконной аннексии Крыма, посягнула на нашу территориальную целостность и суверенитет – мало.

Мы делаем все, чтобы наши защитники и защитницы перестали гибнуть и надеемся, что на деле РФ тоже покажет готовность к деэскалации и, как следствие, выведет свои войска с территории Украины.