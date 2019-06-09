"Пророссийский черт": в списке "Слуги народа" нашли человека Медведчука

В избирательном списке партии "Слуга народа" оказался Дмитрий Спивак, которого связывают с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Об этом в Facebook сообщили волонтер Роман Синицын и активист Сергей Стерненко.

"Скрытая такая рssня и вата, вот к примеру 33 номер. Некто Дмитрий Спивак из Одессы. "Аналитик" или даже ведущий на NewsOne у Медведчука. За свой долгий и тернистый трудовой путь успел побывать или баллотироваться от СДПУ(о) Медведчука, Трудовой Украины, у Тимошенко был, у Королевской был в "Украина-Вперед" потом, последний раз у Порошенко", – отметил Скрыпин.

Волонтер отметил, что Спивак еще в 2000 году стал членом жюри и меценатом украинской лиги КВН. При этом в сети полно его пророссийских высказываний: "Грантососы пожирают страну", "Брат Ульяны Супрун – куратор ЦРУ по Украине", "Европа, в которую мы идем, ставит памятники Жукову, а мы сносим", "Украине выгодны торговые отношения не только с Донбассом, но и с Крымом", "Санкции, которые вводят против России, только укрепляют ее экономику".

Дмитрий Спивак

Одесский активист Сергей Стерненко добавил, что Спивак работает на Медведчука.

"Пророссийский черт, работающий на Медведчука", – написал он в комментарии под постом.

Как сообщал OBOZREVATEL, предприниматель и волонтер из Днепра Александр Редька рассказал, что партия "Слуга Народа" президента Украины Владимира Зеленскоготребует деньги от потенциальных кандидатов за места в списках.

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