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29 ноября • обновлено в 12:41
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Пропоную мільярд на земельний референдум передати сільській освіті, культурі та медицині

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Дивує мене суспільно-політична радість влади і опозиції щодо необхідності проведення референдуму щодо питання дозволу іноземцям купувати землю сгпризначення.

По-перше, справа ця організаційно та фінансово затратна - експерти вважають, що ціна всеукраїнського референдуму не менше мільярда гривень. І між іншим, Президент не може самостійно ініціювати референдум, ініціатива може бути лише народною, а це 3 млн. підписів у двох третинах областей й не менше ста тисяч підписів у кожній області. Звичайно, ще треба відповідний закон ухвалити.

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По-друге, очевидно, що абсолютна більшість громадян проти дозволу продавати землю сгпризначення іноземцям. Для прикладу, ліберальний у земельному питанні Київ виступив категорично проти (див. результати КМІС,де 74.1 киян - проти).Зрозуміло, що цифра несприйняття загалом в Україні буде більшою - за 80%!

Тому, щоб розуміти позицію українського суспільства достатньо вивчати настрої через соціологію і мати здоровий глузд.

Отож, пропоную цей щонайменше мільярд гривень віддати на підтримку охорони здоров`я, освіту, культуру і спорт в сільській місцевості, бо нинішні урядовці - своєрідні правнуки Кагановича вважають, що українське село - це не місце для життя людей, а лише місце для посадки та збору врожаїв.

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Тема
земельная реформа
Место
Украина
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Технар Олександр
Технар Олександр
Проведення референдум (чи його обіцянка) - хитрий обман народу. В законі, який проголосовано в першому читанні, вже закладено продаж землі іноземцям. Не фізичним особам, а юридичним. Тобто транснаціональним корпораціям, які в Україні зможуть створювати свої філіали, реєструючи їх як українські юридичні особи.
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