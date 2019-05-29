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Пропажа техники в АП: Шимкив прояснил важный нюанс 

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Архитектура ситуационной комнаты Администрации президента, вокруг которой разгорелся скандал, не предусматривала никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами.

Об этом сообщил экс-заместитель главы АП Дмитрий Шимкив на своей странице в Facebook, отметив, что главная роль видеосервера - это вывод различных источников видео на объединенное пространство видеоэкранов.

"Главная цель такого подхода следующая: объединить информационный источники с различными уровнями защиты в едином пространстве восприятия информации. Ни одна государственная организация не даст вам копию информационных ресурсов, но может при определенных условиях и присутствии оператора выдавать видеокартинку с рабочего места, которое находится в самой институции. Это что-то вроде удаленного доступа на компьютер или сервер", - подчеркнул он.

Шимкив уточнил, что по каналам связи (защищенным) передается только видеоизображение, а не данные, а следовательно исчезает необходимость сохранять и строить какие-то промежуточные серверы или хранилища, это позволило обойти требования подзаконных актов, и отразить источники различного происхождения одновременно.

Администрация президента

Администрация президента

24 канал

"Аналогичная концепция имеет место в построении ситрумов в США и других странах. Кроме того, ситуационные комнаты различных организаций могут туннелировать информационные отображения между собой, и исчезает необходимость держать всех специалистов по тематикам в одном центре. Именно это предусмотрено указом, где центральной/главной ситуационной комнатой предусмотрена комната в СНБО, а не в АП", - добавил он.

Также экс-заместитель главы АП прокомментировал ситуацию с оборудованием, которое было передано от ЦИК и НБУ.

"Сервер сбора видео информации во время выборов, который принадлежал ЦИК и не использовался, не мог выполнять роль видеосервера для ситуационной комнаты, поскольку имел природу хранилища без надлежащих видеоресурсов, и мы его приспособили для серверных нужд операционной деятельности АП. Оборудование, переданное НБУ, - это сетевое оборудование, компьютеры (рабочие станции) и принтеры. Все оборудование передавалось с баланса организаций на баланс ГУД и уверен, что до сих пор в АП", - пояснил он.

Дмитрий Шимкив

Дмитрий Шимкив

УП

Вопрос аренды оборудования и структуризации финансирования проекта Шимкив отказался комментировать.

"Это частный вопрос Петра Порошенко, ведь он за свой счет обеспечивал существование инструмента (ситрум - это инструмент) работы президента. Личные вещи и собственное оборудование, которые я, например, принес с собой с приходом в АП, я, кстати, забрал с собой, когда уволился, потому что это моя собственность, которую я также в качестве инструментов использовал в своей повседневной работе. Так случилось, что денег на строительство нормальной ситуационной комнаты в стране не было. Ситуационная комната в АП не создавалась за бюджетные средства. А все, что покупал ГУД для АП за деньги бюджета происходило в рамках бюджетов и законодательства о публичных закупках", - отметил он.

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Арендовал на личные средства: Порошенко и Турчинов ответили на обвинения о пропаже техники в АП

По словам Шимкива, все оборудование, которое устанавливалось в комнатах президента, проверялось Госспецсвязью, а комнаты сертифицировались на уровень безопасности.

"Для возобновления работы комнаты нужны только экраны и видеосервер. По такому концепту все может продолжать работать, потому что пол, потолок и стены целы вместе с вмонтированными кабелями, а, следовательно, целы системы защиты информационного пространства и взаимодействия", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Секретарь СНБО Александр Данилюк обнародовал видео, в котором показал пустые стены и стеллажи ситуационной комнаты АП, заявив о пропаже мониторов и серверов.

  • В ответ на это бывший пресс-секретарь пятого президента Святослав Цеголко заявил, что всю технику Порошенко арендовал на личные средства. После завершения его каденции мониторы и сервера были возвращены арендодателю.

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Персона
Дмитрий Шимкив
Место
Украина
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Орлова Юля
Орлова Юля
Спacибo тому, кто пoказaл мнe этoт cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁ii1o3nu Прoсто пройдя простoй oпрoc пoлучилa почти полyгoдовyю зapплaту)) Пользуйтecь, пoка еще eсть возмoжноcть=)
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