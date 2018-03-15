"Пролилась первая кровь": два нардепа устроили драку в студии из-за "правок Лозового"

В студии "5 канала" подрались народные депутаты от фракции "Батьківщина" Вадим Ивченко и партии Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

"Из за "правок Лозового" пролилась первая кровь. Только что в студии "5 канала" произошло столкновение между народными депутатами Вадимом Ивченко и Алексеем Гончаренко", – написал народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко под видео.

Он пояснил, что конфликт между нардепами произошел из-за законопроекта об отмене "правок Лозового".

"Он начался в студии и продолжился в коридоре. Я вызвал полицию для оформления протокола", – уточнил Геращенко.

Отметим, что Верховная Рада отклонила законопроект №7547 с изменениями уголовного судопроизводства, отменяющие действие "правок Лозового".

Во время представления проекта нардеп Татьяна Острокова рассказала, что он исправляет недостатки принятых изменений в УПК.

"Эти изменения были приняты фракциями коалиции. Они уже сегодня могут вступить в силу и привести к коллапсу судебной и правоохранительной системы", - заявила Острокова.

Как сообщал "Обозреватель", в конце декабря 2017 года в Мариуполе внефракционный народный депутат избил полицейского.