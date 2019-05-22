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"Пролезть за гречку": Зеленский обратился к украинцам из-за демарша Рады

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Президент Владимир Зеленский призвал украинцев ответственно подойти к досрочным парламентским выборам и поддержать новых политиков.

Об этом глава государства написал в Facebook, раскритиковав народных депутатов за отказ рассматривать законопроект об изменении системы выборов в Раду.

"Дорогие украинцы! Верховная Рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства. Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду", - написал президент.

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"Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле. Так что? Сделаем их вместе? 21 июля!" - добавил Зеленский.

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Верховной Рады Андрей Парубий резко выступил против роспуска парламента, обвинив Зеленского в том, что он якобы нарушает Конституцию.

Решение о роспуске Рады Зеленский озвучил еще в день инаугурации, 20 мая, а на следующий день подписал соответствующий указ и назначил досрочные выборы на 21 июля.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Комментарии
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D Natali
D Natali
спочатку треба виконувати те що обіцяв з трибуни,тобто за відкритими списками,а потім звинувачувати ВР. І як законопрект на 405 сторінок можна розглянути не те що за годину, за день? Робіть висновки хто гонить пургу і бреше.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Должны сидеть!
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D Natali
D Natali
Артеллерист Моня, це путінобот
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
В Раде нет ни одного честного человека и все эти выродки должны сделать а лучше их расстрелять нахрен!!!!!
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2
1
D Natali
D Natali
Артеллерист Моня, ростроль
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