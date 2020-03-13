Прокуроры в деле MH17 сделали подвиг, они шли по следу за Путиным – Луценко

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает очень эффективным проведенное украинской стороной расследование дела о катастрофе рейса MH17, сбитого террористами на Донбассе.
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL.
"Дело MH17, там работали два основных прокурора и один сотрудник СБУ. Эти три человека сделали подвиг для нашей страны – они шли по следу за Путиным", – подчеркнул Луценко.
Юрий Луценко
По его словам, СБУ смогла в начале получить доступ к документации российских военных частей.
"В момент, когда произошла трагедия MH17, у нас в руках были все документы Курской бригады, в том числе и приказы о командировке "Бука", – утверждает экс-гепрокурор.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет рейса MH17.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Позже в сети всплыла переписка военнослужащего 2-го батальона российской 53-й зенитно-ракетной бригады, перевозившей "Бук", которая подтверждает причастность России к крушению.
Европейский Союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
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