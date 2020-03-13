Прокуроры в деле MH17 сделали подвиг, они шли по следу за Путиным – Луценко

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает очень эффективным проведенное украинской стороной расследование дела о катастрофе рейса MH17, сбитого террористами на Донбассе.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL.

"Дело MH17, там работали два основных прокурора и один сотрудник СБУ. Эти три человека сделали подвиг для нашей страны – они шли по следу за Путиным", – подчеркнул Луценко.

Юрий Луценко

По его словам, СБУ смогла в начале получить доступ к документации российских военных частей.

"В момент, когда произошла трагедия MH17, у нас в руках были все документы Курской бригады, в том числе и приказы о командировке "Бука", – утверждает экс-гепрокурор.

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