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13 марта • обновлено в 14:55
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Прокуроры в деле MH17 сделали подвиг, они шли по следу за Путиным – Луценко

2.3т
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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает очень эффективным проведенное украинской стороной расследование дела о катастрофе рейса MH17, сбитого террористами на Донбассе.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL.

"Дело MH17, там работали два основных прокурора и один сотрудник СБУ. Эти три человека сделали подвиг для нашей страны – они шли по следу за Путиным", – подчеркнул Луценко.

Юрий Луценко

Юрий Луценко

По его словам, СБУ смогла в начале получить доступ к документации российских военных частей.

"В момент, когда произошла трагедия MH17, у нас в руках были все документы Курской бригады, в том числе и приказы о командировке "Бука", – утверждает экс-гепрокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Юрий Луценко
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины Офис генерального прокурора Украины война Донбасс
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Сказки для дэбилов с кастрюлями на голове
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Только мы никому эти приказы не покажем, ибо секрет!!! Х*хлы, вам самим не смешно, что у вас такие люди у власти?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
и куда те приказы подевались?
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