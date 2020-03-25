Главная Новости
25 марта • обновлено в 23:40
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Прокуратура собирается задержать экс-нардепа Черновол - ей будут вменять поджог офиса "Партии Регионов"

7.3т
Читать материал на украинском

В четверг, 26 февраля, Офис Генерального прокурора Украины может задержать экс-нардепа Татьяну Черновол.

Об этом OBOZREVATEL рассказали собственные источники в Офисе Генерального прокурора Украины. Они сообщили, что ей будут вменять поджог офиса "Партии Регионов" в результате которого погиб 1 человек. По нашей информации, погибший человек грабил сейф и задохнулся во время пожара.

Кроме того, Черновол будут обвинять в организации всех движений 18 февраля. Напомним, что в тот день участники Майдана хотели надавить на народных депутатов, чтобы те рассмотрели изменения по полномочиям президента в Конституцию, но их окружили силовики. Тогда и начались первые силовые противостояния, которые перешли в расстрелы. Позже стало известно, что 18 февраля погибли 23 участника Майдана, а также 5 правоохранителей.

Также источники рассказали, что после планируется еще задержание еще одного нардепа - Владимира Парасюка. Его будут обвинять в организации действий 21 февраля. Отметим, что тогда МВД заявило о стрельбе со стороны протестующих.

Всё это, как рассказали в ГПУ, якобы является частью плана по дискредитации событий на Майдане и после стоит ожидать новых задержаний.

Татьяна Черновол и Владимир Парасюк

Татьяна Черновол и Владимир Парасюк

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта 2020, на улице Институтской состоялся следственный эксперимент в уголовном производстве по событиям Майдана. Целью эксперимента было выяснение точки, откуда правоохранитель стрелял в протестующего.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Евромайдан" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Евромайдан
Персоны
Владимир Парасюк Татьяна Чорновол
Место
Украина
Теги
Майдан Революция Достоинства
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
52
6
Смешно
5
Интересно
13
Печально
24
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Червоний Данило
Червоний Данило
а уголовное дело не хотите завести против зeкoв, которые своими x-yями водили по гyбaм Янyкoвича и зaкaнтачивали его по лбу??!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
На Майдан люди вышли устранить противоречия чуждого элемента во власти, противоречия устранять дело народа ещё со времён основания Киева, когда на перевоза через Днепр любые противоречия устранялись ради дела переправы. А вот что из идеи устранения противоречий в делах этой персоны это большой вопрос
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Изолируйте эту психическую
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гоша Злой
Гоша Злой
Кристина Cтефанова, ты знаешь мое отношение к тебе припадочной, но тут я должен согласиться....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги