Прокуратура собирается задержать экс-нардепа Черновол - ей будут вменять поджог офиса "Партии Регионов"

В четверг, 26 февраля, Офис Генерального прокурора Украины может задержать экс-нардепа Татьяну Черновол.

Об этом OBOZREVATEL рассказали собственные источники в Офисе Генерального прокурора Украины. Они сообщили, что ей будут вменять поджог офиса "Партии Регионов" в результате которого погиб 1 человек. По нашей информации, погибший человек грабил сейф и задохнулся во время пожара.

Кроме того, Черновол будут обвинять в организации всех движений 18 февраля. Напомним, что в тот день участники Майдана хотели надавить на народных депутатов, чтобы те рассмотрели изменения по полномочиям президента в Конституцию, но их окружили силовики. Тогда и начались первые силовые противостояния, которые перешли в расстрелы. Позже стало известно, что 18 февраля погибли 23 участника Майдана, а также 5 правоохранителей.

Также источники рассказали, что после планируется еще задержание еще одного нардепа - Владимира Парасюка. Его будут обвинять в организации действий 21 февраля. Отметим, что тогда МВД заявило о стрельбе со стороны протестующих.

Всё это, как рассказали в ГПУ, якобы является частью плана по дискредитации событий на Майдане и после стоит ожидать новых задержаний.

Татьяна Черновол и Владимир Парасюк

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта 2020, на улице Институтской состоялся следственный эксперимент в уголовном производстве по событиям Майдана. Целью эксперимента было выяснение точки, откуда правоохранитель стрелял в протестующего.

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