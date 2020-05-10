Прокуратура получила документы о сотрудничестве главы комитета ТЭК Геруса со спецслужбами России

Народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам топлива и ЖКХ Андрей Герус своей деятельностью действует против энергетической безопасности Украины, что создало кризис в отрасли и подтверждает его сотрудничество со спецслужбами России.

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте экс-главы Закарпатской области Геннадия Москаля.

Он направил генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой документы, которые назвал доказательством работы народного депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Геруса на российские и белорусские спецслужбы.

Москаль сообщил, что в действиях Геруса присутствуют признаки государственной измены. А в опубликованном обращении говорится, что единый диспетчерский центр поддержки частоты в энергосистемах России, Беларуси, Молдовы и Украины находится в России.

"В своем обращении Геннадий Москаль приводит конкретные факты, которые могут свидетельствовать о работе господина Геруса в качестве агента влияния Российской Федерации, предоставляет информацию о методах финансирования его подрывной деятельности спецслужбами РФ, а также раскрывает связи народного депутата в специальных органах России и Беларуси" , – говорится в сообщении.

Указывается также, что из-за желания Украины и Молдовы отсоединиться от российского центра, Россия пытается всячески препятствовать энергетической евроинтеграции Украины и любыми путями и средствами способствует краху энергетической системы Украины, а также созданию дефицита энергии.

"По моей информации, как бывшего заместителя руководителя Службы безопасности Украины, Герус Андрей Николаевич является тем самым агентом влияния спецслужб российской федерации", – говорится в заявлении Москаля.

Напомним, что Андрей Герус был инициатором открытия импорта электроэнергии из России, который по словам экс-главы СБУ Валентина Наливайчайка был спланированной акцией против энергетической независимости страны.