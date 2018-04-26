Новый парламент: украинцы назвали фаворитов выборов в Раду

Если бы выборы Рады проходили в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов набрала бы партия "Батьківщина".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", согласно которым в парламент проходят 8 политсил.

Так, за "Батьківщину" готовы отдать свои голоса 15,6% респондентов. За политическую партию "Громадянська позиція" – 9,7%, за "Оппозиционный блок" – 9,6%, за партию "Слуга народа" – 9%.

Еще 8,2% проголосовали бы за партию "За життя", 8% – за Радикальную партию Олега Ляшко, 7,6% – за Блок Петра Порошенко, 5,2% – за "Самопоміч".

Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

За "Всеукраинское объединение "Свобода" готовы проголосовать 3,8%, за Аграрную партию – 2,9%, за УКРОП – 2,3%, за "Справедливость" – 1,6%, за "Відродження", "Рух нових сил" и "Народный фронт" – по 1,2%.

Опрос проводился с 10 по 22 апреля среди населения Украины от 18 лет, методом личного интервью было опрошено 6 000 респондентов.

Как сообщал "Обозреватель", также стало известно, что лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко вновь лидирует в президентском рейтинге.