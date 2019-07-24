Проиграл безработному: Москаль "пролетел" на выборах в области, которую возглавлял

Бывший глава Закарпатской и Луганской ОГА Геннадий Москаль, который баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу №106 в Луганской области, оказался на четвертом месте и не прошел в новый парламент.

Как свидетельствуют данные на сайте ЦИК, победу одержал кандидат от президентской партии "Слуга народа" Алексей Кузнецов, который нигде не работает.

Так, Кузнецов набрал 21,41% голосов. На втором месте – самовыдвиженец Юрий Фурман с 19,37%, а на третьем – представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь", за которого проголосовали 18,17%.

Самовыдвиженец Москаль занял четвертую позицию с результатом в 11,99% голосов избирателей.

Геннадий Москаль Укринформ

Скриншот

Отметим, Кузнецовродился 2 декабря 1979 года в городе Северодонецк Луганской области, где и проживает. Имеет высшее образование, но временно не работает.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее экс-министр финансов Евгений Червоненко проиграл выборы в Раду по округу №134 на Одесщине.

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