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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Проиграл безработному: Москаль "пролетел" на выборах в области, которую возглавлял

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Бывший глава Закарпатской и Луганской ОГА Геннадий Москаль, который баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу №106 в Луганской области, оказался на четвертом месте и не прошел в новый парламент.

Как свидетельствуют данные на сайте ЦИК, победу одержал кандидат от президентской партии "Слуга народа" Алексей Кузнецов, который нигде не работает.

Так, Кузнецов набрал 21,41% голосов. На втором месте – самовыдвиженец Юрий Фурман с 19,37%, а на третьем – представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь", за которого проголосовали 18,17%.

Самовыдвиженец Москаль занял четвертую позицию с результатом в 11,99% голосов избирателей.

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Геннадий Москаль

Геннадий Москаль

Укринформ

Проиграл безработному: Москаль "пролетел" на выборах в области, которую возглавлял

Скриншот

Отметим, Кузнецовродился 2 декабря 1979 года в городе Северодонецк Луганской области, где и проживает. Имеет высшее образование, но временно не работает.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее экс-министр финансов Евгений Червоненко проиграл выборы в Раду по округу №134 на Одесщине.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Геннадий Москаль
Место
Украина
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