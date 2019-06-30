Прохода в Раду мало: Вакарчук сделал громкое заявление о политических амбициях

Лидер группы "Океан Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук не исключил своей работы в исполнительной власти.
В воскресенье, 30 июня, в эфире канала ICTV Вакарчук признался, что не намерен ограничиться проходом в Верховную Раду.
"Если мы идем во власть, если мы идем в политику, то мы хотим брать на себя ответственность. Мы не идем в Верховную Раду для того, чтобы стоять на трибуне, произносить пустые речи, как многие политики, и говорить: "Мы никакого отношение к ситуации в государстве не имеем", - сказал музыкант.
Святослав Вакарчук
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее решение вступить в "Голос" прокомментировал шоумен Сергей Притула, который неожиданно оказался на 30-м месте в списке партии.
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