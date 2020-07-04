Прогулку Зеленского с журналистами на велосипедах оплатили за счет украинцев. Документ

Политика 13:48, 4.07.2020

Прогулка президента Украины Владимира Зеленского с журналистами на велосипедах на День журналиста 6 июня состоялась за счет налогоплательщиков.

Как сообщают "Схемы: коррупция в деталях" в Twitter, прокат велосипедов оплатили из госбюджета.

"1 июля на Prozorro постфактум вывесили эту закупку, за которую рассчитывалось ГУД. И стоило это 41,5 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Скрин сайта Prozorro
Скрин сайта Prozorro
Скрин Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня Зеленский по случаю Дня журналистики встретился с представителями ряда украинских СМИ в президентской резиденции Залесье в Киевской области. Журналисты имели возможность покататься на велосипедах.

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