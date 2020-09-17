Прогресса в выполнении Минских соглашений при нынешней власти в Украине не будет, – Лавров

Россия не рассчитывает на какой-либо прогресс в выполнении минских договоренностей при президенте Украины Владимире Зеленском.

Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он сослался на якобы соответствующие заявления украинского руководства.

"Я не думаю, что при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений, хотя бы потому, что об этом публично говорит сам президент Зеленский, вице-премьер Резников, который отвечает за работу в Контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе", – сказал Лавров.

Также, по его словам, об этом заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Они заявляют, что Минские соглашения нужны, их нельзя разрывать, потому что на этих соглашениях(и на обвинении России в их невыполнении) зиждется политика Евросоюза и США по продолжению санкций против Российской Федерации", – сказал Лавров.

По его словам такое понимание сути Минских соглашений является “извращенным”, поскольку якобы “сваливает все на Россию”.

Лавров также упрекнул в неправильном восприятии соглашений европейских партнеров – Францию и Германию.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские представители в составе Трехсторонней контактной группы 15 сентября снова пытались блокировать переговоры рабочей группы Минского переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.