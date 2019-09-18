Прогресс за полгода: Пристайко озвучил ближайшие шаги Зеленского по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский стремится достичь прогресса по завершению войны на Донбассе в ближайшие шесть месяцев.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Die Welt (полный текст опубликован на сайте МИД).
"Я могу говорить исключительно о наших ожиданиях. Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь настоящего прогресса в течение следующих шести месяцев. Что планирует Кремль, я не знаю. Он скорее ожидал, что украинский народ обессилит и будет давить на свое правительство согласиться с агрессией. Но такого не произошло", – сказал министр.
Война на Донбассе
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По его словам, Зеленский хотел бы расширить нормандский формат за счет Великобритании и США.
"Президент Владимир Зеленский этим хотел дать понять, что мы не можем ждать еще пять лет. И если мы скоро не увидим прогресс в нормандском процессе, то мы будем принимать новые меры, чтобы изменить существующую динамику. Но это не значит, что мы пойдем действовать в одиночку. Мы будем оставаться в диалоге с нашими партнерами и предлагать изменения, которые, надеемся, принесут большую эффективность процессу", – пояснил Пристайко.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава ОБСЕ Мирослав Лайчак заявил, что Зеленский является достаточно сильным партнером и именно это дает надежду на то, что Россия после обмена пойдет на дальнейшие шаги для достижения мира на Донбассе.
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