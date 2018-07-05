Программа возможностей НАТО: появился неутешительный прогноз для Украины

НАТО не готово пригласить Украину в программу для особых партнеров Enhance Opportunity Program.

Об этом заявил глава представительства Украины Вадим Пристайко в интервью "Укринформ", отметив, что государство участвует в переговорах Альянса, но работа не будет завершена до предстоящего саммита.

"Я с удовольствием слежу в украинских СМИ за дискуссией касательно Программы особых возможностей НАТО (EOP), а также так называемого аспирантского статуса и других вопросов взаимодействия Украины с Альянсом. Приятно, что эти вопросы представляют интерес для, как ни странно, широких кругов экспертов, журналистов и "сочувствующих", – рассказал он.

Посол добавил, что в ходе дискуссий иногда теряется предмет обсуждения, и на первое место выходит символизм и политическая целесообразность или нецелесообразность.

"Готово ли НАТО сейчас пригласить Украину в эту программу? Нет. Трехлетний пересмотр эффективности программы завершился полгода назад. Все пять участников, а это Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция, приглашены к участию в ее работе и в дальнейшем. Мы участвуем в переговорах по этому вопросу. Не думаю, что эта работа будет завершена к саммиту", - подчеркнул Пристайко.

Он также добавил, что EOP позволяет объединить вокруг НАТО клуб ближайших партнеров, которые не являются союзниками, но готовы тесно взаимодействовать.

"То есть чисто формально эта программа не является "прорывом" или даже механизмом евроатлантической интеграции. И хотя Украина с готовностью участвует во всех форматах взаимодействия, мы также должны ценить ту близость с Альянсом, которую дает нам статус Особого партнера, которым является наше государство для Альянса", - добавил посол.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пристайко раскрыл детали предстоящей встречи президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа на саммите НАТО.