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11 января • обновлено в 20:01
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"Шабаш": программа Савченко с экс-соратницами Януковича разозлила украинцев

1.7т
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Депутат VIII созыва Надежда Савченко в эфире телеканала ZIK, который связывают с Виктором Медведчуком, пообщалась с экс-министром юстиции Еленой Лукаш и бывшим нардепом Еленой Бондаренко.

Программа со скандальными политиками "Кожен з нас президент", ведущей которой выступила Савченко, вышла 10 января (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отметим, ролик вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей сети. Некоторые раскритиковали эфир с экс-соратницами Януковича. "Шабаш", – написали в комментариях в Facebook.

Новости
"Бандиты, военные, бизнесмены": Савченко сделала признание об интимных отношениях

Надежда Савченко в эфире ZIK

Надежда Савченко в эфире ZIK

Скрин видео

"Шабаш": программа Савченко с экс-соратницами Януковича разозлила украинцев

Скрин видео

"Аню Герман не приглашали – потому что тогда концентрация темной материи в одной отдельно взятой студии достигла бы критической величины и открылся бы проход в инферно", – высказался по этому поводу блогер, политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Комментарии под постом Алексея Голобуцкого в Facebook

Комментарии под постом Алексея Голобуцкого в Facebook

Скриншот

Комментарии под постом Алексея Голобуцкого в Facebook

Комментарии под постом Алексея Голобуцкого в Facebook

Скриншот

Комментарии под постом Алексея Голобуцкого в Facebook

Комментарии под постом Алексея Голобуцкого в Facebook

Скриншот

Комментарии под постом Алексея Голобуцкого в Facebook

Комментарии под постом Алексея Голобуцкого в Facebook

Скриншот

 

Как писал OBOZREVATEL, ранее Надежда Савченко заявила, что в Украине происходит "процесс гниения".

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Читайте все новости по теме "Каналы Медведчука" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Каналы Медведчука
Персоны
Алексей Голобуцкий Елена Бондаренко Елена Лукаш Вера Савченко
Место
Украина
Теги
видео фотографии политика
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
Молодец, Надюха! Только жаль, что правильные и единственные мысли о наведении порядка в стране, приходят в голову бабе...
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Он Алекс
Он Алекс
Ицык Лечица, ты очень смешное:) новичек у ольгинев кремля..... подонок ты однозначно ответишь, ты там на России не надейся, на все своё время)))
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