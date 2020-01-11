"Шабаш": программа Савченко с экс-соратницами Януковича разозлила украинцев

Депутат VIII созыва Надежда Савченко в эфире телеканала ZIK, который связывают с Виктором Медведчуком, пообщалась с экс-министром юстиции Еленой Лукаш и бывшим нардепом Еленой Бондаренко.

Программа со скандальными политиками "Кожен з нас президент", ведущей которой выступила Савченко, вышла 10 января (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отметим, ролик вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей сети. Некоторые раскритиковали эфир с экс-соратницами Януковича. "Шабаш", – написали в комментариях в Facebook.

Надежда Савченко в эфире ZIK Скрин видео

Скрин видео

"Аню Герман не приглашали – потому что тогда концентрация темной материи в одной отдельно взятой студии достигла бы критической величины и открылся бы проход в инферно", – высказался по этому поводу блогер, политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Комментарии под постом Алексея Голобуцкого в Facebook Скриншот

Комментарии под постом Алексея Голобуцкого в Facebook Скриншот

Комментарии под постом Алексея Голобуцкого в Facebook Скриншот

Комментарии под постом Алексея Голобуцкого в Facebook Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее Надежда Савченко заявила, что в Украине происходит "процесс гниения".

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