Программа партии Порошенко предполагает, что к 2023 году украинское законодательство будет адаптировано к стандартам ЕС

Команда пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко предложила европейским партнерам провести скрининг украинского законодательства, которое должно быть адаптировано к законодательству ЕС до 2023 года.

Именно тогда будет утверждена дорожная карта вступления Украины в ЕС. Об этом Порошенко заявил в эфире телеканала "Украина", комментируя итоги саммита "Украина-ЕС", пишет пресс-служба партии "ЕС".

"Мы предложили, чтобы ЕС ввел так называемый скрининг законодательства. Это означает, что к 2023 году, времени, когда по программе "Европейской солидарности" мы должны отвечать всем критериям для подачи заявки о членстве в ЕС, нам нужно адаптировать наше законодательство, создать дорожную карту подготовки Украины к вступлению в ЕС. К сожалению, сегодня (8 июля. – Ред.) этого не произошло", – констатировал лидер партии "ЕС".

Петр Порошенко Пресс-служба "ЕС"

Порошенко напомнил, что в течение пяти лет каденции на посту президента Украины ему удалось наладить максимально эффективные, дружеские отношения с руководством ЕС, в частности с президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Эти взаимоотношения позволяли Украине достигать больших результатов в чрезвычайно сложных геополитических обстоятельствах, отметил пятый президент Украины.

"Туск является давним другом Украины. И я могу отметить, что за пять лет моего пребывания на посту президента и пять лет пребывания господина Туска – это беспрецедентно высокий и доверительный уровень отношений между руководством Евросоюза и Украины. Мы все вспоминаем выступление господина Туска на украинском языке в Верховной Раде Украины", – напомнил Порошенко.

Он привел еще один пример, когда на саммите "Восточного партнерства" прекратилось действие макрофинансовой помощи, и только позиция Туска и Юнкера позволила Украине получить еще один миллиард евро. По словам лидера партии "ЕС", без этого миллиарда финансовое положение страны было бы значительно хуже.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал президента Европейского Совета Дональда Туска хорошим другом Украины. Порошенко после встречи с Туском сделал заявление о европейской и евроатлантической интеграции.

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