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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Проголосуют за Партию Москвы": журналист указал на опасный момент выборов в Украине

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Части украинских избирателей не важны политические бренды, им важна партия, которая вернет Украину под влияние Кремля.

Такое мнение высказал в своем видеоблоге в Facebook журналист "Крым. Реалии" Павел Казарин. Он отметил, что не все партии в украине – вождистские, то есть держатся на авторитете лидера. Есть исключение – так называемая Партия Москвы.

"Этой части украинских избирателей неважен партийный бренд. Более того – для них не имеет значения лидер политической силы. Свое светлое будущее эти люди связывают не с конкретным украинским политиком. И даже не с украинским государством. Они связывают свое будущее с российским государством. А любой украинский адвокат Кремля для них – всего лишь швейцар, который в нужный момент должен открыть крепостные ворота", – говорит он.

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Павел Казарин

Павел Казарин

Журналист подчеркивает, что Партия Москвы в Украине – это настоящий идеологический проект.

"Тот самый, который предлагает стране снова превратиться в УССР. Он предлагает статус колонии, оккупацию и отказ от будущего. Пряча все это под абстрактными рассуждениями о мире с агрессором. И пока люди за это все готовы голосовать – наша страна остается в зоне риска", – резюмировал Казарин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Казарин рассказал, что из-за Віборов в Раду, Москва может предложить Зеленскому "сделку с дьяволом".

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Павел Казарин
Место
Украина
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Go Alex
Go Alex
это плохо?
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Qurd Boz
Qurd Boz
Eto vliyanie IV vekovoy kolonizatsii Ukrainı Rossiyskoy İmperiyey i neznaniyen naseleniyem nastoyashey istorii.
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