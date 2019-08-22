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Прогнулся под Зеленского? Всплыло неожиданное заявление Разумкова о Дне Независимости

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Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков ранее был сторонником проведения военного парада на День Независимости.

Такую позицию кандидат на пост спикера Верховной Рады высказывал ровно год назад, 22 августа. В Facebook он писал, что "парад на День независимости – необходимый атрибут праздника".

"Это очень сильный посыл для наших международных партнеров, украинского общества и армии, который свидетельствует о том, что мы за последние годы смогли воссоздать ту армию, которой с 2014-го года по факту практически не было. А это, в первую очередь, заслуга украинского народа", - писал Разумков.

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При этом он призывал не манипулировать военным парадом и Днем Независимости в политических целях, чтобы "объединять, а не раскалывать Украину".

Прогнулся под Зеленского? Всплыло неожиданное заявление Разумкова о Дне Независимости

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента раскрыли праздничную программу на 28-ю годовщину Дня Независимости. Там заявили, что празднование пройдет в абсолютно новом формате, а в центре внимания будут дети как будущее Украины.

Президент Владимир Зеленский отказался от военного парада в Киеве, заявив, что вместо этого украинские военнослужащие получат денежные премии.

При этом в столице вместо парада состоится марш с участием военных, к проведению которого подключились известные клипмейкеры и постановщики.

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Персоны
Дмитрий Разумков Владимир Зеленский
Место
Украина
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