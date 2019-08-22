Прогнулся под Зеленского? Всплыло неожиданное заявление Разумкова о Дне Независимости

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков ранее был сторонником проведения военного парада на День Независимости.

Такую позицию кандидат на пост спикера Верховной Рады высказывал ровно год назад, 22 августа. В Facebook он писал, что "парад на День независимости – необходимый атрибут праздника".

"Это очень сильный посыл для наших международных партнеров, украинского общества и армии, который свидетельствует о том, что мы за последние годы смогли воссоздать ту армию, которой с 2014-го года по факту практически не было. А это, в первую очередь, заслуга украинского народа", - писал Разумков.

При этом он призывал не манипулировать военным парадом и Днем Независимости в политических целях, чтобы "объединять, а не раскалывать Украину".

Дмитрий Разумков РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента раскрыли праздничную программу на 28-ю годовщину Дня Независимости. Там заявили, что празднование пройдет в абсолютно новом формате, а в центре внимания будут дети как будущее Украины.

Президент Владимир Зеленский отказался от военного парада в Киеве, заявив, что вместо этого украинские военнослужащие получат денежные премии.

При этом в столице вместо парада состоится марш с участием военных, к проведению которого подключились известные клипмейкеры и постановщики.

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