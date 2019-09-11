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12 сентября • обновлено в 04:06
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Прогнулся под Зеленского? Медведчук удивил заявлением об обмене пленными с РФ

2.8т Читать материал на украинском

Обмен пленными между Украиной и Россией является заслугой президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом заявил один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кум Путина Виктор Медведчук, который часто в последнее время летал в РФ и якобы участвовал в этом процессе, передает 112.

"То, что это произошло, это заслуга двух человек - президента Украины, господина Зеленского и президента России, господина Путина. Это их политическая воля. Это их договоренность. Это их использование ресурсов в интересах людей, которые вернулись домой к родственникам", - заявил Медведчук.

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Интересно, что подконтрольные куму Путина ресурсы активно распространяли месседж о том, что обмен якобы состоялся именно благодаря Медведчуку. Однако он внезапно решил "откреститься" от этого тезиса.

"Да, были нюансы. Были вопросы, которые требовали решения... Все посчитали, что я вмешивался в процесс обмена. Я официально заявлял, что к обменам отношения не имею", - добавил он.

Медведчук и Зеленский, иллюстрация

Медведчук и Зеленский, иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" жестко пригрозили Медведчуку за визиты в Россию, обвинив его в пиаре на войне.

Сам Зеленский ранее также высказался о компромате на Медведчука, заявив, что для него "эта история плохо закончится".

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Виктор Медведчук Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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