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27 февраля • обновлено в 21:46
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Прогнулся перед Путиным: Волкер пояснил, как Макрон "сливает" Украину

2.3т
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Президент Франции Эммануэль Макрон пытается закрепить свое лидерство в Европе и ради этого "заигрывает" с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Укринформу. Он упрекнул Макрона в том, что он "делал увертюры в адрес президента Путина" и пытался вынести максимальную выгоду для себя на декабрьском "нормандском саммите" в Париже.

"Думаю, это является частью его стремления усилить свою лидирующую роль в Европе, особенно в то время, когда роль канцлера Меркель и Христианско-демократического союза в Германии снижается. Считаю, что для Украины сложилась "подвешенная" ситуация, которая может в конечном итоге привести к тому, что давление на Россию несколько уменьшится", – заявил Волкер.

При этом он выразил надежду, что вскоре США усилит поддержку Украины, что должно помочь "компенсировать равновесие".

"Нормандская" встреча в Париже

"Нормандская" встреча в Париже

Ведомости

Как писал OBOZREVATEL, Волкер рассказал, как мирные инициативы Зеленского создали дополнительные проблемы для Путина на Донбассе. При этом он уверен, что РФ не хочет закончить войну.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Курт Волкер Эммануэль Макрон Владимир Путин
Место
Украина
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