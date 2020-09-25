Проект приказа о штрафах для ВСУ на Донбассе "откорректирован", – Безуглая

Проект приказа №330, которым якобы предлагали вводить штрафы для украинских военных на Донбассе за открытие ответного огня в сторону "Л/ДНР", был откорректирован.

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая в пятницу, 25 сентября, ссылаясь на представителей Министерства обороны, передает Укринформ.

"Его [приказа №330] не существует. То есть, это был проект, мы тоже имели предостережение к нему, он не был совсем корректным. Там переделали совсем другой приказ. Идея была заложена вполне понятно, тем не менее, сформулирована, особенно в чернетке, которая попала на обозрение, некорректно, и комитет по этому единогласный... То, что было сделано некорректно, исправлено, представители Министерства обороны доложили... Соответственно сейчас ситуация скорректирована", – рассказала Безуглая.

Депутаты попросили Министерство обороны в дальнейшем советоваться с профильным комитетом по любым решениям, "которые являются глобальными и влияют на восприятие граждан", чтобы не было ошибок даже на этапе проектирования тех или иных решений.

Пресс-служба Министерства обороны отметила, что данный приказ определяет размер дополнительного вознаграждения военнослужащим в зоне ООС и порядок его выплаты, но не устанавливает правила и не регламентирует режим прекращения огня на линии соприкосновения.

"Любые толкования условий этих выплат как якобы "введение каких-то штрафов" абсолютно манипулятивно и политизировано", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Как писал OBOZREVATEL, ранее журналист Юрий Бутусов сказал, что министр обороны Андрей Таран якобы приказал штрафовать и лишать премий военнослужащих ВСУ за ведение ответного огня по российским оккупантам на Донбассе.

По его словам, документ был доведен во все воинские части на фронте и вызвал возмущение среди украинских воинов.