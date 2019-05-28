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"Продолжу вести переговоры": Медведчук сдал назад с выходом из Минской группы

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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на выход из переговорной группы по Донбассу, он все равно намерен продолжать вести диалог с Россией по двум ключевым вопросам.

Об этом одиозный политик рассказал во время прямого включения в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

Скриншот видео

"Это не я отказывался от участия в переговорном процессе. Тем более, я вам открою очень важную государственную тайну, – я переговоры вести все равно буду", – подчеркнул кум президента России Владимира Путина.

Медведчук уточнил, что намерен делать это как парламентарий в новом созыве Верховной Рады. Он отметил, что главным приоритетом своей политической партии считает реализацию Минских соглашений.

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"Мы эту борьбу продолжаем и переговоры будем продолжать. Но вот что касается команды Зеленского, да, это сегодня команда власти, да, эта команда заявила о том, что они не видят меня в переговорном процессе. Я себя тоже не вижу их представителем", – сказал политик кремлевским пропагандистам.

Говоря о вопросах, которые он хочет выносить на переговоры с Россией, Медведчук выделил освобождение граждан с обеих сторон и установление мира.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
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