"Продолжают гибнуть бойцы!" У Порошенко предостерегли Зеленского от уступок Путину

Ради проведения саммита в Париже президент Владимир Зеленский фактически согласился изменить порядок выполнения политических и безопасностных требований, предусмотренных минскими договоренностями – так, как хотел Путин.

Об этом заявил депутат фракции "Европейская солидарность" Ростислав Павленко в эфире телеканала "Прямой". По его словам, уступки Украине, в частности, в части отвода войск, существенно ослабили позиции нашего государства на переговорах.

"Мы видим, что там происходит, продолжают гибнуть бойцы в этих зонах. Но все это было сделано просто ради того, чтобы состоялась встреча", – добавил депутат.

Ростислав Павленко предостерег Владимира Зеленского от уступок Путину

Он отметил, что важно четко понимать, какие изменения законодательства по итогам нормандской встречи предложат президент Зеленский и монобольшинство, поскольку именно от их сути будет зависеть дальнейшее выполнение Украиной договоренностей, достигнутых на Нормандские саммите.

"Первое – это так называемая политическая повестка дня перед безопасностной. Почему так долго не происходили нормандские встречи? В Берлине президентом Украины Петром Порошенко было представлено дорожную карту, где был указан принцип "сначала безопасность".

России это не очень понравилось. Но тогда была ситуация, когда Германия и Франция поддержали позицию Украины. И до следующей встречи должны были разработать, как же по этой дорожной карте двигаться", – объяснил Павленко.

Он подчеркнул, что безопасность – это не просто прекратить стрелять.

"Это понять, как российские войска уйдут из Донбасса, как будут разоружены наемники, как будет решена ситуация контроля на этих территориях и контроля за границей", – отметил депутат.

Он напомнил, что президент Порошенко настаивал на введении миротворческой миссии под эгидой ООН, которая контролировала всю эту территорию до границы.

В то же время депутат отметил, что о прекращении огня стороны договаривались уже более 20 раз и ни разу Россия не сдержала этих договоренностей, а обменивать пленных будут только на установленных лиц, а это не значит, что всех.

Павленко отметил, что важную роль в процессе имплементации результатов переговоров будет играть парламент, и нужно четко понимать, какие предложения будут вноситься, как будет меняться законодательство, о чем идет речь в "формуле Штайнмайера".

"Дьявол – в деталях. Если будет попытка сделать какие-то статусы, если будет попытка сделать это без ограничений во времени, потому что Россия достаточно четко ставит вопрос, что они это навсегда", – заметил член фракции.

Он не исключил, что на Зеленского может осуществляться давление, чтобы особый порядок местного самоуправления распространялся на всю территорию Донецкой и Луганской областей.

"Если он пойдет на все эти условия, то ситуация будет очень сложная и в обществе, и в парламенте. Я не знаю, как, не спровоцировав общественного возмущения, все это выполнить. А если это не будет выполнено, и мы на это надеемся, тогда Россия начнет выставлять контр-условия", – отметил депутат.

Он отметил, что следующая нормандская встреча может состояться, но не через 4 месяца, а когда будет сохранено режим санкций и они будут работать, если Украина не откажется от исков в международных судах.

"Вполне возможно, что встреча может состояться в тот момент, когда Россия будет готова не навязывать условия, а собственно обсуждать условия выхода из оккупированных территорий. Я очень надеюсь на такую следующую встречу", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что результаты "нормандского саммита" в Париже показали, что России нельзя доверять.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!