"Продолжаете пробивать дно!" Зеленский записал жесткое обращение к Верховной Раде

Президент Украины Владимир Зеленский крайне негативно оценил работу Верховной Рады и заявил, что не жалеет о решении распустить парламент и объявить досрочные выборы.

"Президент должен быть объективен. Поэтому, когда есть за что, надо хвалить. Я хочу похвалить и искренне сказать нашей Верховной Раде огромное спасибо", – сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в Facebook 7 июня на странице Администрации президента.

"Что сделали депутаты за эти дни? Оставили "мажоритарку", оставили неприкосновенность, старых министров, старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение. Как много они оставили следующим поколениям. Своим детям и внукам. Спасибо, что своим плодотворным трудом доказываете: решение о роспуске Рады было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой. Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно", – сказал президент.

Владимир Зеленский скриншот

Зеленский добавил, что украинцы "все видят" и "все понимают", поэтому оценят работу парламентариев 21 июля, на внеочередных выборах в Раду.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним соцопросам, за партию Владимира Зеленского "Слуга народа" планирует проголосовать почти половина избирателей - 48,2%. Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,7%), "Европейская Солидарность" (7,8%), "Батьківщина" (6,9%) и партия Святослава Вакарчука "Голос" (5,6%).

Ожидается, что "Слуга народа" может получить 137 депутатских мандатов, "Оппозиционная платформа – За Жизнь" – 30 мандатов, партия Порошенко "Европейская солидарность" – 20, "Батьківщина" Тмошенко – 20 и партия Вакарчука "Голос" – 16 мандатов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!