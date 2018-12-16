Продление военного положения в Украине: Порошенко дал ответ

Если Россия отведет свои войска от украинских границ, отмена военного положения в Украине возможна.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции 16 декабря с представителями СМИ в Мистецькому арсеналі в Киеве.

Касательно введения военного положения, Порошенко сказал: "Это было мое решение. Военное состояние не будет препятствовать проведению выборов. Продолжения не будет, если не будет обострения ситуации".

Также президент напомнил о 300 танках за 18 км от украинской границы и о резком увеличении военных и техники в целом. "Ми не дадим повторить 2014 год!" — сказал Порошенко.

"Я о рейтингах говорить должен или действовать решительно и эффективно как главнокомандующий? А о дате выборов мы голосовали сразу же, когда вводили военное состояние. Чтобы не было спекуляций. Я 100% действовал в государственных интересах. Ограничение прав и свобод граждан, как я обещал, не было. Хочу вас успокоить, правда восторжествует", — отметил президент.

Пресс-слежба президента

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Россия увеличивает количество техники и личного состава на оккупированных территориях Крыма, Донбасса и вдоль границы с Украиной.

Всего на этих территориях развернуто наземное группировки общей численностью более 80 000 военнослужащих, около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов.

В акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 российских кораблей и 8 подводных лодок, в том числе ударных — 23 корабля и 6 подводных лодок.