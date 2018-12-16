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Продление военного положения в Украине: Порошенко дал ответ

25.4тЧитать материал на украинском

Если Россия отведет свои войска от украинских границ, отмена военного положения в Украине возможна.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции 16 декабря с представителями СМИ в Мистецькому арсеналі в Киеве.

Касательно введения военного положения, Порошенко сказал: "Это было мое решение. Военное состояние не будет препятствовать проведению выборов. Продолжения не будет, если не будет обострения ситуации".

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Также президент напомнил о 300 танках за 18 км от украинской границы и о резком увеличении военных и техники в целом. "Ми не дадим повторить 2014 год!" — сказал Порошенко.

"Я о рейтингах говорить должен или действовать решительно и эффективно как главнокомандующий? А о дате выборов мы голосовали сразу же, когда вводили военное состояние. Чтобы не было спекуляций. Я 100% действовал в государственных интересах. Ограничение прав и свобод граждан, как я обещал, не было. Хочу вас успокоить, правда восторжествует", — отметил президент.

Продление военного положения в Украине: Порошенко дал ответ

Пресс-слежба президента

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Россия увеличивает количество техники и личного состава на оккупированных территориях Крыма, Донбасса и вдоль границы с Украиной.

Всего на этих территориях развернуто наземное группировки общей численностью более 80 000 военнослужащих, около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов.

В акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 российских кораблей и 8 подводных лодок, в том числе ударных — 23 корабля и 6 подводных лодок.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
военное положение
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Вот гнида, вечно править решил говнюк...
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
б.дь,когда уже его хатынку термобаром накроют.с.ка б.дь .спекулянтская .
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Suxodrotti Kutakos, люблю, когда ватный пердак горит! Помечтай, помечтай! гы-ы-ы-ы-ы-ы!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Эта свинья шароварная будет указывать России где на своей территории воиска держать??
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Бабаев Бабай, Прикиньте, пидары!
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