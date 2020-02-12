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12 февраля • обновлено в 15:52
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Продажа воды Крыму: украинский дипломат внезапно поддержал Кремль

1.8т
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Украинский дипломат Владимир Огризго заявил, что Украина действительно может пойти на сделку с Россией для восстановления водоснабжения для аннексированного Крыму.

О том, при каком условии это будет возможно, он написал в своем Twitter, комментируя слова прессекретар главы РФ Дмитрия Пескова, мол, они не "торговаться аннексирована полуостровом ради воды".

"Редко, когда согласен с тем, что говорят в Кремле. Но здесь другое дело. Крым действительно не может быть предметом торга!" – отметил дипломат.

Владимир Огрызко

Владимир Огрызко

По его словам, полуостров без каких-либо условий он должен быть возвращен Украине. В то же время Россия, несомненно, должно выплатить все компенсации за причиненный ущерб.

"Все остальное – полный бред. Счётчик убегает ..." – подытожил Огрызко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не будет идти на уступки по оккупированному ею Донбассу в обмен на поставки воды для аннексированного Крыма. При этом они согласны рассматривать возможность поставки воды на коммерческой основе.

  • Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил за возможность продажи Украиной воды России – для нужд аннексированного Крыма.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персона
Владимир Огрызко
Место
Украина
Тег
Крым без воды
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hunt andres
hunt andres
Ничего не понял. Чего хочет это огрызко?
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
От істинний дипломат, як грамотно поставив на місце моцкалів
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