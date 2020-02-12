Продажа воды Крыму: украинский дипломат внезапно поддержал Кремль

Украинский дипломат Владимир Огризго заявил, что Украина действительно может пойти на сделку с Россией для восстановления водоснабжения для аннексированного Крыму.

О том, при каком условии это будет возможно, он написал в своем Twitter, комментируя слова прессекретар главы РФ Дмитрия Пескова, мол, они не "торговаться аннексирована полуостровом ради воды".

"Редко, когда согласен с тем, что говорят в Кремле. Но здесь другое дело. Крым действительно не может быть предметом торга!" – отметил дипломат.

Владимир Огрызко

По его словам, полуостров без каких-либо условий он должен быть возвращен Украине. В то же время Россия, несомненно, должно выплатить все компенсации за причиненный ущерб.

"Все остальное – полный бред. Счётчик убегает ..." – подытожил Огрызко.

Редко, когда согласен с тем, что говорят в Кремле. Но здесь другое дело. Крым действительно не может быть предметом торга без каких-либо условий он должен быть возвращен Украине. Но с компенсациями за причиненный ущерб, конечно. Все остальное - полный бред. Счетчик убегает ... https://t.co/Bq1tqwokTC - Volodymyr Ogrysko (@Ogrysko) February 12, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не будет идти на уступки по оккупированному ею Донбассу в обмен на поставки воды для аннексированного Крыма. При этом они согласны рассматривать возможность поставки воды на коммерческой основе.

Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил за возможность продажи Украиной воды России – для нужд аннексированного Крыма.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!