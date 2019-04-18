"К чертовой матери": Зеленский рассказал, что сделает с бортами №1 и Администрацией президента

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что хотел бы переехать из Администрации президента, если станет главой государства и избавиться от бортов №1.

Он предпочел бы иметь рабочее место в более непринужденной обстановке. Своими планами Зеленский поделился в интервью "РБК-Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Очень хочу. Я сказал своим ребятам — ищете какой-то оpen space, какой-то unit интересный… Да, я хочу. А его (здание Администрации президента. — Ред.), если позволит общество, отдал бы какой-то… Не знаю… Не знаю", — отметил кандидат в президенты.

Также новоиспеченный политик рассказал, что планирует делать с президентскими резиденциями. Он подчеркнул, что точно не знает, где должен жить по президентскому мандату, однако от государственных апартаментов намерен отказаться.

"Пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Я вот не знаю, как это сейчас называется. Декоммунизировали же название пионер-лагерь, правильно? Как-то лагерь отдыха? Ну, какие-то лагеря отдыха или какие-то люди, которым это действительно нужно. А вот эти резиденции — я не вижу в них вообще никакого смысла. В итоге, как мы с вами ездим, допустим, в Европе по экскурсиям, и ты видишь эти старые резиденции больших королей. Ну что это сейчас? Это все для экскурсий", — уверяет Зеленский.

Что касается президентских кортежей, то он пообещал не перекрывать дороги при их передвижении и не отключать светофоры. Новоиспеченный политик выразил готовность стоять в пробках, как все люди.

"Пробки — это кошмар. Ну почему из-за политиков должны страдать люди? Есть два варианта. Первый. Я перенесу туда резиденцию, где нет пробок. Просто перенесу из Киева. Ну если я пойму, если мне по безопасности скажут, что так нельзя. Ты тут пришел, куча кланов хотят тебя грохнуть, значит, перенесем за город", — поделился планами Зеленский.

Также он задумал кардинальные перемены с самолетами, на которых летает глава государства. Зеленский считает, что большую часть из них нужно продать.

"Насколько я знаю, там два самолета. Три? Продать. Ну, конечно, продать к чертовой матери. Ну, хоть два борта можно было б продать? А зачем им три? А кто на них летает?" — сказал он, добавив, что очень хотел бы летать на рейсовых самолетах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский считает, что его редкие появления на разного рода политических шоу становятся моментом, который объединяет украинцев. Еще одним решающим фактором, заверил шоумен, является общение в соцсетях.

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