"Продайте машину": Зеленский дерзко обратился к мэру Смелы

Президент Украины Владимир Зеленский предложил и.о. мэра Смелы Виктору Федоренко продать свой автомобиль и оплатить часть долга города за тепло.

Об этом украинский глава сказал во время совещания в Черкассах, сообщают "Буквы" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Так, во время выступлений секретарь горсовета Смелы Федоренко и отстраненный мэр города Алексей Цибко перекладывали друг на друга ответственность за задолженность за теплоснабжение.

Владимир Зеленский Униан

Впоследствии выяснилось, что население Смелы платит за услуги ЖКХ, при этом город имеет задолженность, поскольку городские власти взяли на себя долги предприятия "Смелаэнергоинвест" и не могут справиться с оплатой

Зеленский спросил Федоренко, какая у него машина. Федоренко ответил, что Toyota. После этого президент посоветовал чиновнику продать автомобиль и погасить часть долга.

"Никто не сорвет отопительный сезон в Смеле", – подчеркнул Зеленский.

Буквы

Стоит отметить, что в электронной декларации о доходах (за 2018 год) в собственности Федоренко также числится автомобиль Porshe Cayenne, а у его жены – Mercedes Benz G500.

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский 31 июля прибыл с рабочим визитом в Черкассы, чтобы проверить ход реконструкции аэропорта.

Во время встречи журналисты телеканала "1+1" презентовали президенту его гипсовый бюст. Украинский глава удивился такому подарку и не стал его принимать. "Я что вам, памятник?!" – спросил Зеленский.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!