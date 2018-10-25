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''Продайте Крым!'' Чешского друга Путина подняли на смех

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Заявления президента Чехии Милоша Земана, который является поклонником главы РФ Владимира Путина, вызывают стыд и смех на родине.

К таким высказываниям относится и скандальное предложение заплатить Украине за оккупированный Россией Крым, сообщил бывший премьер-министр Чехии Мирек Тополанек в интервью "Европейской правде".

"Президент Земан очень часто позволяет себе высказывания, которые противоречат внешнему курсу Чехии. Иногда это вызывает острый стыд - вспомните его заявление о продаже Крыма. Но чаще всего для чехов это как некая национальная забава - следить за тем, что еще такого необычного скажет или сделает Земан", — отметил Тополанек.

По его словам, подобная особенность часто работает в интересах Чехии.

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''Продайте Крым!'' Чешского друга Путина подняли на смех

Мирек Тополанек

"Европейская правда"

"Земан любит делать заявления, приятные России — и при этом ездит в Москву с бизнесом, обеспечивая выгодные ему поставки. Аналогичная ситуация и с Китаем. Земан редко делает зарубежные визиты, но в Китай летает регулярно. Там ценят такое внимание, и это позволяет "выбивать" лучшие условия для чешского бизнеса", — уточнил экс-премьер.

Он отметил, что именно по этой причине бизнес поддержал Милоша Земана на выборах.

Милош Земан и Владимир Путин

Милош Земан и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, Земан является сторонником политики президента РФ Владимира Путина. Так, во время выступления на сессии ПАСЕ он сказал, что считает аннексию Крыма Россией "решенным делом", а Украина может получить от РФ компенсацию. Также Земан называл войну на Донбассе "гражданской".

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир ПутинМилош Земан
Место
Чехия
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Это только шароварники могут продать свою страну за печенюшки. Россия своими землями и людьми не торгует.
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Луговской Николай
Луговской Николай
Старый производитель биогаза! С мозгами давно уже не дружит.
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andreyev andrei
andreyev andrei
Молодец Земан! А что не нравится Иополанеку? То, что президент Чехии лоббирует интересы ЧЕШСКОГО бизнеса в крупнейших странах мира? Может, поэтому Тополанек - бывший, а Земан - действующий?😁
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