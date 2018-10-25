''Продайте Крым!'' Чешского друга Путина подняли на смех

Заявления президента Чехии Милоша Земана, который является поклонником главы РФ Владимира Путина, вызывают стыд и смех на родине.

К таким высказываниям относится и скандальное предложение заплатить Украине за оккупированный Россией Крым, сообщил бывший премьер-министр Чехии Мирек Тополанек в интервью "Европейской правде".

"Президент Земан очень часто позволяет себе высказывания, которые противоречат внешнему курсу Чехии. Иногда это вызывает острый стыд - вспомните его заявление о продаже Крыма. Но чаще всего для чехов это как некая национальная забава - следить за тем, что еще такого необычного скажет или сделает Земан", — отметил Тополанек.

По его словам, подобная особенность часто работает в интересах Чехии.

Мирек Тополанек "Европейская правда"

"Земан любит делать заявления, приятные России — и при этом ездит в Москву с бизнесом, обеспечивая выгодные ему поставки. Аналогичная ситуация и с Китаем. Земан редко делает зарубежные визиты, но в Китай летает регулярно. Там ценят такое внимание, и это позволяет "выбивать" лучшие условия для чешского бизнеса", — уточнил экс-премьер.

Он отметил, что именно по этой причине бизнес поддержал Милоша Земана на выборах.

Милош Земан и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, Земан является сторонником политики президента РФ Владимира Путина. Так, во время выступления на сессии ПАСЕ он сказал, что считает аннексию Крыма Россией "решенным делом", а Украина может получить от РФ компенсацию. Также Земан называл войну на Донбассе "гражданской".