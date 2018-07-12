Прочь Бандеру и Шухевича? Дуда заговорил о дегероизации УПА

Президент Польши Анджей Дуда в очередной раз настоял на необходимости дегероизировать воинов УПА.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе, передает wPolityce. По словам Дуды, Польша понимает и готова выслушать претензии, связанные со скандальным законом об Институте национальной памяти.

"В отношениях с президентом Порошенко мы знаем, какие вопросы сложны. Я сказал ему, что у него есть к нам претензии, потому что наш парламент принял правки, которые были обжалованы мной в Конституционном суде. Но Украина первой приняла нормы, которые предусматривают прославление УПА. Они до сих пор не изменены, несмотря на мою просьбу. Я сказал ему, что следует рассматривать это в одинаковых категориях", - отметил Дуда.

Он добавил, что у Польши тоже есть оговорки. "Есть персонажи, которые не могут быть приняты никакими средствами".

Анджей Дуда wPolityce

Напомним, 1 февраля Сенат Польши принял без поправок закон об институте национальной памяти.

В украинском МИД отметили, что своим законом страна пытается изобразить граждан Украины исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов Третьего рейха".

Скандальная инициатива в результате привела к конфликту в отношениях с Израилем, а также с США. Закон вступил в силу 1 марта.

В июне глава МИД Польши Яцек Чапутович выступил за коррекцию закона. Позже Дуда подписал изменения в "антибандеровский" закон, которыми отменяется уголовное наказание за заявления о польском соучастии в нацистских преступлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля Порошенко поддержал пересмотр закона об Институте национальной памяти Польши.