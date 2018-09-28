В контексте очень специфической позиции Виктора Орбана хотела бы напомнить, что Венгрия находится в перманентном конфликте чуть ли не со всеми своими соседями. В частности, со Словакией, Румынией и Хорватией.

Каждая из этих стран вырабатывает свой механизм противодействия конфликтным инициативам Венгрии. Так, Словакия в свое время приняла закон, по которому гражданин Словакии, который взял венгерский паспорт, автоматически терял словацкое гражданство. Румыния запрещала въезд на территорию страны высшим руководителям Венгрии и т.д. Сам Орбан, как показывает практика, склонен менять свои взгляды быстро и радикально, исходя из обстоятельств. В частности, в свое время десятилетний конфликт со Словакией прекратился без видимых причин, после рядовой встречи руководителей МИД.

Также Орбан известен своими пророссийскими симпатиями. Так, в вопросах санкций против России он придерживается точки зрения, что НАТО должно усилить защиту стран-членов, которым потенциально может угрожать Россия (в частности, защиту Польши и стран Балтии). В то время как другие страны (та же Венгрия, Словакия, Чехия) не ощущают такой угрозы, а значит – санкции с России нужно постепенно снимать.

При этом не факт, что позиция Венгрии по Украине мотивирована именно Россией. Вполне возможно, что доминирует исключительно внутриполитическая мотивация, или шантаж ЕС. В любом случае недавние заявления представителей кабинета Орбана только еще раз доказывают, что проблемы, возникшие с Венгрией, независимо от "языкового вопроса", итак возникли бы, и не по вине Украины.