МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир
Олеся Яхно-Белковская
Олеся Яхно-Белковская
Украинская журналистка, политологВсе статьи автора

Проблемы с Венгрией возникли бы в любом случае, и не по вине Украины

1.5т

В контексте очень специфической позиции Виктора Орбана хотела бы напомнить, что Венгрия находится в перманентном конфликте чуть ли не со всеми своими соседями. В частности, со Словакией, Румынией и Хорватией.

Каждая из этих стран вырабатывает свой механизм противодействия конфликтным инициативам Венгрии. Так, Словакия в свое время приняла закон, по которому гражданин Словакии, который взял венгерский паспорт, автоматически терял словацкое гражданство. Румыния запрещала въезд на территорию страны высшим руководителям Венгрии и т.д. Сам Орбан, как показывает практика, склонен менять свои взгляды быстро и радикально, исходя из обстоятельств. В частности, в свое время десятилетний конфликт со Словакией прекратился без видимых причин, после рядовой встречи руководителей МИД.

Новости
Спасибо Венгрии за рапсодию ''Тыловых крыс''

Также Орбан известен своими пророссийскими симпатиями. Так, в вопросах санкций против России он придерживается точки зрения, что НАТО должно усилить защиту стран-членов, которым потенциально может угрожать Россия (в частности, защиту Польши и стран Балтии). В то время как другие страны (та же Венгрия, Словакия, Чехия) не ощущают такой угрозы, а значит – санкции с России нужно постепенно снимать.

При этом не факт, что позиция Венгрии по Украине мотивирована именно Россией. Вполне возможно, что доминирует исключительно внутриполитическая мотивация, или шантаж ЕС. В любом случае недавние заявления представителей кабинета Орбана только еще раз доказывают, что проблемы, возникшие с Венгрией, независимо от "языкового вопроса", итак возникли бы, и не по вине Украины.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Олеся Яхно-БелковскаяОлеся Яхно-Белковская
Место
Венгрия
Источник
Источник:Facebook Олеси Яхно-Белковской
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
0
3
Смешно
7
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Животные никогда не бывают виноваты. Только люди.)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Tinin Alex
Tinin Alex
У Олеськи мордочка на фото - прям хуй охота вставить в ротик - что-то в России давно нету - Выгнали как самую тупую?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Tinin Alex
Tinin Alex
А что хохлы вообще в чём-то бывают виноваты?? Они даже сами себя радиацией заразили в Чернобыле - вроде бы факт.. Но нихуя !!-виноваты пришельцы..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Tinin Alex, ипло свое утри от вафлей после новоотсоссии, паскуда парашная, в порядок себя приведи, а то помаду не получишь)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги