"Проблема – Зеленский": Портников заговорил о потере Украиной поддержки США

До президентских выборов в США Украине не стоит рассчитывать на возобновление эффективного диалога с Вашингтоном. Причина этому – избрание президентом Владимира Зеленского и его американский коллега Доналд Трамп, который перестал проявлять интерес к нашей стране.

Такое мнение в статье для "Эспрессо" озвучил украинский журналист Виталий Портников. По его словам, доказательством того, что конструктивное партнерство между Украиной и США поставлено на паузу, является подвешенное состояние вопроса о встрече Зеленского с Трампом.

"Сроки встречи нового украинского президента Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом переносятся буквально каждую неделю. Более того, меняется информация и о самом формате такой встречи. Если еще несколько дней назад можно было рассчитывать на визит украинского президента в Вашингтон, то сейчас Зеленскому придется лететь на сессию Генеральной ассамблеи ООН, чтобы пообщаться с американским президентом в кулуарах мероприятия. А такой формат общения – доказательство того, что с организацией настоящего визита у команды Зеленского ничего не получается", – объясняет Портников.

Журналист считает, что Зеленский напрасно отрицает сотрудничество с американской лоббистской компанией для защиты своих интересов в Вашингтоне. Ведь если бы такая компания помогла ему найти ключ к Трампу, это стало бы успехом не только для самого президента, но и успехом для Украины. Пока же ничего не получается у Зеленского и, следовательно, у страны. Поэтому такое развитие событий не сулит ничего хорошего ни для главы украинского государства, ни для народа в частности.

При этом Портников напомнил, что само избрание Зеленского президентом привлекло внимание Трампа, и американский президент даже звонил новому коллеге. На первый взгляд, можно было рассчитывать на новый формат диалога. Ведь как политик, пишет журналист, шоумен Зеленский ближе к шоумену Трампу, чем пятый президент Украины Петр Порошенко. К тому, же у него нет шлейфа сотрудничества с администрацией демократов.

Виталий Портников "24 Канал"

"Но за время, которое Зеленский находится во главе Украины, ожидания Трампа и его команды могли просто не получить реального подтверждения. Ведь проблема общения политиков-шоуменов между собой как раз в том, что сами они хотят производить впечатление, а от других ожидают реальных действий, а не слов и обещаний. К тому же именно сейчас Трамп фактически вошел в режим начала предвыборной кампании, нового серьезного противостояния с демократами, в частности – с Джозефом Байденом. И от Зеленского – как и от любого другого – Трамп будет ожидать реальной поддержки, а не разговоров", – полагает журналист.

Однако оказание такой поддержки, добавил Портников, является огромным риском. Ведь в случае поражения Трампа новый президент-демократ не забудет этого Киеву, а в случае победы Украина рискует потерять двухпартийную поддержку в конгрессе США.

"Поэтому задачу Зеленского по поиску взаимопонимания с Трампом не назовешь простой. С поиском ключей к американскому президенту – в особенности в нынешних условиях предвыборной борьбы в США – не справился бы и опытный политик. Ожидать реального результата от человека, который только пытается разобраться в сложностях большой политики, было бы наивным. Оставим эту наивность избирателям Зеленского и самому бывшему шоумену", – пишет Портников.

"И сделаем простой вывод – в вопросе возобновления украинско-американского диалога не стоит возлагать на Зеленского ложных надежд. По крайней мере, до президентских выборов в США. И по субъективным причинам, и, между прочим, по объективным. Да, избрание Зеленского президентом – проблема Украины. Но есть и куда большая проблема, которую никаким украинцам не решить. Эта проблема – сам Трамп", – подытожил он.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше заявили, что Зеленский может встретиться с Трампом 31 августа в рамках церемоний, приуроченных к 80-летию начала Второй мировой войны.

Однако позднее в СМИ появилась информация о том, что встреча Зеленского с Трампом состоится с 24 по 28 сентября. Так, главы государств якобы проведут ее в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая пройдет в это время в Нью-Йорке.

Сам Зеленский также выразил надежду на то, что пообщается с лидером США в сентябре.

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