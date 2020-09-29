29 вересня 1866 року народився Очільник Української Народної Республіки, визначний історик Михайло Грушевський.

Коли я задумував наш проект Український щорічник, то планував, що через певний період просвітницької діяльності, як Держави, так і громадськості, кожний день нашого історичного календаря матиме усталене і знане ім‘я чи подію з часів творення українського світу.

Тож, очевидно, що 29 вересня стане Днем Грушевського!

Нагадаю деякі знамениті й актуальні вислови визначного вченого і державника:

"Проблема України в тому, що нею завжди керують люди, яким вона не потрібна".

"Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів - великоруського й українського. Один наступає, друг борониться. Історія сих двох "братніх народів" вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?"

"Велике щастя згинути так, в боротьбі, а не дезертирами, не нейтральними, не замішаними в юрбі страхополохами, що безплатними пасажирами силкуються прослизнути в нове царство української свободи. Велике щастя окупити своєю кров‘ю забезпечення цієї свободи".

"Завдяки історичній пам‘яті - людина стає особистістю, народ - нацією, країна - державою".

Пам‘ятаємо нашу історію!

Шануємо наших Героїв!

П.С. І не забуваймо, що справедливо і правильно оцінювати історичних діячів з огляду на те, що вони встигли зробити для України у свій час, а не з міркувань того, що вони не зробили на думку сучасного українця в 21 столітті!