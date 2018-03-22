Савченко и Рубан хотели расстрелять кортеж Порошенко из винтовки "ДНР" - Луценко

Нардеп Надежда Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан планировали нападение на кортеж президента Украины Петра Порошенко с использованием крупнокалиберной снайперской винтовки.

Как передает 112 канал, об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил во время заседания Регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривали вопрос о привлечении Савченко к уголовной ответственности.

По его словам, 2 декабря 2017 года Савченко и Рубан прибыли в Хмельницкий, где испытали оружие на полигоне.

"Рубан озвучил план нападения на кортеж президента с использованием крупнокалиберной снайперской винтовки "Топаз", которая пробивает легкую броню любого автомобиля, которая производится исключительно в "ДНР", - рассказал генпрокурор.

По его словам, позже в этот же день состоялась, зафиксирована на видео СБУ, ключевая встреча Савченко, Рубана и указанных офицеров ВСУ.

"Под видеофиксацию Рубан, а позже Савченко, изложили свои планы свержения конституционного строя путем террористической атаки из минометов на центр правительственного квартала Киева, совершение теракта внутри здания ВР с использованием полученного от боевиков "ДНР" оружия и взрывчатых материалов", – сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", 22 марта Комитет Рады разрешил арест Савченко.

Ранее Луценко заявил о внесении в Раду представления об аресте Савченко.

Отметим, что в материалах следствия, которые были переданы в Раду, значится следующее: для организации госпереворота Савченко и ее подельники разработали два плана.

Так, кроме того, что ранее озвучил Юрий Луценко, с подрывом здания парламента и убийством депутатов и верхушки власти, мятежниками планировался и ночной захват ВР.