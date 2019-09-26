"Про*банная страна": американский комик высмеял скандал вокруг Зеленского и Трампа

В США на телевидении высмеяли телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Штатов Дональдом Трампом.

Так, комедийный актер, телеведущий Билл Мар посвятил скандалу вокруг беседы двух президентов целый монолог на своем шоу "Real Time with Bill Maher" на телеканале НВО.

"Трамп разговаривал с президентом Украины, и он ему угрожал, что придержит военную помощь, которую мы им предоставляем, если тот не начнет расследование относительно Джо Байдена на основании фиктивных поводов. Потому что сын Байдена занимался бизнесом в Украине. Вот что мы имеем: президент США, используя деньги налогоплательщиков, оказывает давление на иностранное государство, чтобы очернить своего политического оппонента", – рассказывал комик.

Мар также иронично подчеркнул, что за Трампом было замечено российское вмешательство в выборы, и вот теперь он "приглашает Украину на "групповушку" для троих".

Кроме того, ведущий акцентировал внимание на том, что ранее Зеленский был комиком и снимался в сериале "Слуга народа", после которого стал президентом Украины.

"Президент Украины, его недавно там избрали, он комик, вы знали об этом? Он комик и пять лет снимался в комедийном сериале "Слуга народа", где он играл президента Украины. И он перемахнул прямо с роли на должность настоящего президента Украины. Вы только представьте! Насколько про*баной должна быть страна", – заключил Мар.

Билл Мар

Также он рассказал, что после скандала Трампа вряд ли привлекут к ответственности.

"Сейчас мы на стадии отрицания: "Трамп ничего такого не делал". Потом – он сделал, но ничего плохого не произошло. Далее – "это было нехорошо, но ничего незаконного". Потом: "окей, это незаконно, но не в случае с Трампом". Следующая стадия – вызываем Трампа в суд. А он: "А идите все нах*р". А в конце демократы: "Ну мы хотя бы постарались привлечь его к ответственности". Конец", – подытожил американский комик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом.

Так, недавно в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Импичмент Трампа также поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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