Про выборы и Донбасс: Порошенко поговорил с Меркель в Давосе

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель во время Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Как передает пресс-служба президента, стороны обсудили важность реализации инициативы Украины по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН, которая будет способствовать имплементации Минских договоренностей.

''Глава государства выразил признательность за усилия Германии для минимизации рисков обострения Россией ситуации в акватории Черного и Азовского морей, обеспечение свободы судоходства в регионе и безусловного и немедленного освобождения украинских моряков'', — сказано в сообщении.

Отмечается, что лидеры государств также обменялись мнениями по предотвращении российского вмешательства в президентские выборы в Украине. Также Меркель и Порошенко обсудили риски для энергетической безопасности ЕС.

Петр Порошенко и Ангела Меркель president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Давосе Порошенко также провел встречу с главой МВФ Кристин Лагард, которая призвала Украину ускорить реформы для достижения устойчивого роста экономики.

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