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10 декабря • обновлено в 18:45
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Про ворогів і друзів українського Криму

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Експерти Громадського руху "Рідна країна" постійно моніторять голосування в ООН щодо українського питання.

Отож, що нового відбулося у геополітичній карті настроїв з огляду на останнє голосування в ООН щодо українського Криму.

Маємо підтримку 63 країн, проти - 19, утрималися - 66. Оскільки в ООН 193 держави-члени, то варто додати, що ще 45 країн не брали участь у цьому голосуванні.

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Яка тенденція останніх років?

Кримські резолюції 2018 - 19 років мали такий розклад геополітичних сил:

2018: 67 - за, 26 - проти;

2019: 67 - за, 23 - проти!

Добра новина нинішнього голосування:

серед країн, які останні роки прямо підтримували Росію у голосуванні щодо Криму, не має Індії та Казахстану!

Таким чином, відзначаємо, що за два роки зменшилася і кількість прихильників і опонентів українського Криму!

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Якщо нагадати голосування подібних резолюцій ООН щодо приналежності Криму періоду 2014 -2016 років, то тоді зміна геополітичного статусу України пройшла набагато гірший і сумніший шлях з огляду на національні інтереси нашої держави:

березень 2014: за - 100, проти - 11;

липень 2016: за - 73, проти - 23;

грудень 2016: за - 70, проти - 26!

Ще одна тенденція - це суттєве збільшення держав, які утримуються або не беруть участі в голосуванні. В останньому голосуванні ООН аж 111 країн серед 193 членів організації не підтримували ні Україну, ні Росію в питанні Криму.

Як на мене, то це з одного боку ознака геополітичної втоми та невизначеності щодо механізмів вирішення кримського питання, з іншого - відсутность дієвої та системної зовнішньополітичної діяльності нашої держави.

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
"Украинский Крым" - оксюморон.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Хохляки, Крым особо никогда не был хохлятским а теперь и подавно.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Не мусольте свиньи кастрюляголовые одну и туже тему, вы как всегда остались с большим Ху..м во рту.
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